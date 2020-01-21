Євген Попов не втримався, знову пригрозивши Україні

Російські пропагандисти Ольга Скабєєва і її чоловік Євген Попов вибухнули нахабними погрозами в бік України

Бурхлива дискусія розгорілася в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Темою дискусії стали слова В'ячеслава Володіна, який заявив про можливий вихід з кількох областей України.

Скандальний пропагандист Євген Попов обурився, що українці "освистали" Володіна на Раді з прав людини в Женеві. При цьому пропагандист промовчав про те, що Володін висунув Україні нові територіальні претензії.

Підтримала Попова його дружина, одіозна українофобка і спільниця путінського режиму Ольга Скабєєва, яка вибухнула черговими безглуздими заявами:

"У відповідь київська влада обрушили на Володіна цілий потік лайки. Серед цієї лайки, наприклад, погрози взяти пару російських областей до складу України. Ось так, одним махом. Ось несимпатична нам ідея віддавати українцям відразу кілька областей".

Після цього настала черга Попова, який не приховуючи єхидної усмішки, заявив, що Росія нібито без особливих проблем може приєднати до себе значні частини суверенної держави.

"Малоросію і Новоросію просто візьмемо назад і все!" – заявив скандальний рупор Кремля.

Скабєєва в свою чергу з посмішкою погодилася з неадекватною пропозицією.