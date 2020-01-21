Раніше ми повідомляли про те, що Дмитро Медведєв оголосив про відставку уряду РФ у повному складі. Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів. Через кілька днів в Росії сформували новий уряд

Про це пише Politeka.net з посиланням на публикації росЗМІ.

Головою Уряду Російської Федерації став Михайло Мішустін, той заговорив про завдання нового уряду, серед інших - демографія, підтримка сімей з дітьми, зростання доходів й таке інше - декларативні гучні промови, традиційні для нових політиків.





Також відомо, що Володимир Путін 21 січня прибув на очну зустріч з новим урядом, який почав роботу в такому складі:

Міністр оборони — Шойгу

Міністр науки і вищої освіти — Фальков

Міністр закордонних справ - Лавров

Міністр енергетики — Новак

Міністр внутрішніх справ - Колокольцев

Міністр транспорту - Дітріх

Міністр у справах цивільної оборони та НС — Зінчев

Міністр з розвитку Далекого Сходу і Арктики — Козлов

Міністр юстиції — Чуйченко

Міністр культури — Любімова

Міністр промисловості і торгівлі — Мантуров

Міністр освіти — Кравцов

Міністр спорту — Матіцін

Міністр охорони здоров'я — Мурашко

Міністр праці та соціального захисту — Котяков

Міністр економічного розвитку — Решетніков

Міністр природних ресурсів і екології — Кобилкін

Міністр будівництва і ЖКГ — Якушев

Міністр цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій — Шадаев

Міністр сільського господарства — Патрушев

Своїх постів позбулися кілька впливових політиків, зокрема, здавалося б, вічний Володимир Мединський — мінкульт, а також:

Максим Орєшкін — мінекономрозвитку;

Максим Топілін — мінпраці;

Павло Колобков— мінспорту;

Олександр Коновалов — мін'юст;

Вероніка Скворцова — моз;

Костянтин Шкарпеток — міністр цифрового розвитку;

Михайло Котюков — міннауки;

Ольга Васильєва — міносвіти.

Раніше політичний експерт Михайло Чаплига заявив, що Володимир Путін змінює курс влади, змінює інститути і вводить новий порядок в РФ, але це не відіб'ється на Україні.

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

Як повідомляла Politeka, Путін готує новий котел на Донбасі

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