Загиблих може бути більше

Масштабна пожежа на станції човнів забрав життя кількох людей

Про це американський телеканал CBS інформує у своєму Twitter, передає Politeka.net.

Повідомляється, що страшна трагедія сталася вчора ввечері, 27 січня, у місті Скоттсборо (штат Алабама).

Відомо, що на човновій станції спершу прогриміли потужні вибухи, після чого пристань охопила сильна пожежа.

Вогонь був настільки сильним, що на пристані за короткий проміжок часу згоріло щонайменше 35 катерів і човнів. За інформацією місцевих ЗМІ, в результаті трагедії також загинули вісім людей, ще семеро були госпіталізовані з опіками.

Металевий дах над пристанню для яхт так само розплавився і звалився, що не дозволило людям тікати від вогню. За словами журналістів, люди масово стрибали у воду, щоб хоч якось врятуватися від пожежі.

Свідки страшної трагедії на човновій станції в Алабамі стверджують, що вибухали балони з газом і двигуни катерів, що і спровокувало масштабну пожежу. Місцева влада, у свою чергу, не виключають збільшення кількості жертв.

Раніше ми розповідали про те, що потужний пожежа охопила житловий будинок з людьми. Моторошна НП сталася в селищі Причулымский asinovskogo повіт.

За даними екстрених служб, постраждали дві людини, яким вдалося покинути будинок самостійно. Їм надали допомогу амбулаторно.

Всього в згорілому будинку на території приватної пилорами проживали 12 працівників лісозаготівельної компанії ТОВ "Грінвуд". Вони були громадянами Узбекистану.

Інформація про пожежу в одноповерховому дерев'яному будинку в селищі Причулымский, за даними МНС, надійшло о 23:10 за Києвом. На момент прибуття першого підрозділу будинок був повністю охоплений вогнем. Площа пожежі склала 208 кв. метрів. В екстрених службах повідомили, що в результаті пожежі сталося обвалення покрівлі.

Через деякий час з'явилася інформація, що в результаті пожежі загинули 11 осіб. Порушено кримінальну справу за статтею "заподіяння смерті з необережності двом і більше особам".

Нагадаємо, пекельний пожежа в готелі обростає загадками: «це кубло», з'явилося моторошне відео.

Як повідомляла Politeka, масштабна пожежа охватилрынок: «щільний дим і гар по всьому району», кадри НП.

Також Politeka писала про "побоїще і пожежа": у мережу злили кадри хаосу на концерті популярного співака, фанати не витримали.