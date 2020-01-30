100 років про нього нічого не було відомо

Неподалік від Флориди дослідники знайшли легендарний корабель, який став героєм безлічі розслідувань і книг

Про це пише Dailymail.

Майже 100 років тому суховантаж SS Cotopaxi з вугіллям і 32 пасажирами на борту зник в районі Бермудського трикутника. Згодом він став однією з головних його таємниць.

29 листопада 1925 року судно вирушило в звичайну поїздку з Чарлстона в Південній Кароліні (США) до Гавани на Кубі. По дорозі судно безслідно зникло. Не було знайдено жодних слідів корабельної аварії.

Історія стала однією з найбільших таємниць Бермудського трикутника. Вона навіть згадується в трилері Стівена Спілберга 1977 року "Близькі контакти третього ступеня".

Майже через 100 років після зникнення команда морських біологів і підводних дослідників виявила SS Cotopaxi біля узбережжя Св. Августина, штат Флорида.

Деталі будуть розкриті епізоді документального фільму Science Channel "Секрети корабельної аварії", прем'єра якого запланована на 9 лютого.

Допомогу в пошуку SS Cotopaxi надав британський історик Гай Уолтерс. Він аналізував суднові запису в архіві lloyd's of London, які є страховими брокерами зниклого судна. Уолтер з'ясував, що 1 грудня 1925 року, що через два дні після відплиття з Чарлстона, корабель все-таки посилав бездротові сигнали лиха.

З новою інформацією дослідники вирушили у Флориду. До місця аварії вирушили ентузіасти і провідні морські археологи Чак Мейде і Брендан Берк, який вважаються експерта по виявленню і дослідженню катастроф в цьому районі. Подальші дослідження підтвердили місце аварії, де і був виявлений SS Cotopaxi.

Дослідники з цією новиною навідалися до онука капітана судна Дугласу Майерсу в Лонг-Айленді, штат Нью-Йорк. Таємниця загибелі його діда відкрилася майже через 100 років.

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