Дворецький принцеси Діани Пол Баррел оприлюднив її раніше невідомий лист до синів Вільяма і Гаррі

Фото послання і Діани з принцами Баррел виклав на своїй сторінці в Instagram. Таким чином чоловік хоче підтримати принца Гаррі і Меган Маркл у їх рішенні покинути королівську сім'ю.

"Коли Гаррі, Меган і Арчі починають нове життя, мені пригадуються деякі точні слова, які принцеса Діана написала багато років тому. Це слова любові матері, які сьогодні так само актуальні, як і коли вона написала їх більше 24 років тому", - підписав фото Баррел.

Барелл опублікував тільки частину листа з найголовнішими і важливими словами.

"Я до смерті люблю своїх хлопчиків і сподіваюся, що посіяні мною насіння проростуть і принесуть необхідну силу, знання і стабільність", - написала Леді Ді.

Баррел додав, що Діана найбільше в світі хотіла б, щоб її діти були щасливі. Таким чином він підтримав рішення принца Гаррі та його дружини Меган Маркл відмовитися від королівських обов'язків заради пошуку особистого щастя.

У коментарях до листа багато користувачі висловили захоплення словами Діани.

"Красиво написані слова з серця Діани - такі чесні і надихаючі. Розкриття непохитної відданості і любові Діани, настільки актуальні, що виходить за рамки часу і дарує комфорт і тепло Гаррі, Вільяму, а також її шанувальникам по всьому світу. Це чарівно", - написала одна з прихильниць.

"Унікальна і неповторна леді Ді, наша королева", - написала інша прихильниця.

Інші коментатори підтримали принца Гаррі.

"Люблю Гаррі і Меган теж. Люблю їх за їх чесне рішення піти від королівської сім'ї. Життя не продиктована публікою або папараці. добра їм". "Стабільне і нормальне життя. Я буду продовжувати молитися за принца Гаррі, тому що я думаю, що йому потрібна його мати більше, ніж коли-небудь, спасибі, Стать". "Мені шкода дітей принцеси Діани, я знаю, що у ЗМІ була робота, але принцу Вільяму і Гаррі потрібна стабільна життя, щоб робити свою роботу".

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