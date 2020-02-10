РФ може опинитися в небезпеці через катаклізми, про катастрофу вже забили в Росії

Як повідомляє Politeka.net, про це у своєму блозі Facebook написав російський блогер Ель Мюрид. Він звернув увагу на те, що прогнози на  2020 рік про лісові пожежи та інші природні катаклізми зробили в Рослісгоспі.

В першу чергу під удар потрапить Сибір. Зокрема, експерти б'ють на сполох через республіки Тиви і Алтай, Іркутської області, Хакасії, а також Краснодарського краю.

Блогер висловив думку, що провина за ситуацію лежить на російській владі, адже вони продають Китаю російські ліси для вирубування. Це стало однією з причин, чому в 2019 році РФ і накрила безпрецедентна за своїми масштабами пожежа.

Він також зазначив, що за рік ситуція стала тільки гірше, адже Володимир Путін подарував ще два мільйони гектар сибірської тайги в обмін на двох панд. У результаті через вирубки лісів росіянам загрожують не тільки лісові пожежі, але й інші природні катаклізми. А перетворення тайги в пустелю може привести до того, що зміниться снігозатримання весною, приведуть до повеней.

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"Правлячий режим, який грабує країну і вивозить все, за що можна отримати хоча б долар, залишає після себе випалену в прямому сенсі територію…", - резюмував блогер, додавши, що ці проблеми призводять до того, що територія Російської Федерації перетворюється в марсіанську пустелю.

Володимир Путін

Також раніше повідомлялося, що в квітні минулого року значна частина олігархічного оточення президента РФ Володимира Путіна прийняла рішення про його відсторонення.

При владі він залишився досить випадково, а внесення змін у Конституцію – розплата за можливість ще посидіти в президентському кріслі. Таку думку висловив лідер партії "Європейська партія України" Микола Катеринчук. 

За його інформацією, отриманою від людей, які люблять Росію і перебувають в опозиції до чинної влади, Путін зараз на виході.