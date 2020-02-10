У віці 84 років не стало італійської оперної співачки Мірелли Френі

Діва померла у себе на батьківщині – в італійській Модені. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і місцеві ЗМІ.

Френі за своє тривале творче життя виконала близько 40 оперних партій. Дебютувала Мірелла в ролі Мікаели (опера «Кармен», Бізе) в далекому 1955 році на сцені Міського театру рідної для неї Модени. Мірелла Френі виступала, зрозуміло, в «Ла Скала», а також всіх найбільших театрах світу, таких, як «Метрополітен-опера», «Ковент-Гарден». Вона виступала з такими видатними іменами, як артисти Клаудіо Аббадо, Рікардо Муті, Карлос Клайбер і самим Лучано Паваротті. Френі була подругою покійного Паваротті, крім того, вони були земляками.

Відомо також, що, закінчивши виступати професійно на великій сцені, вона заснувала Академію бельканто CUBEC і викладала там близько 20 років – проект став їх спільним з другим чоловіком дітищем.

Повідомляється, що артистка померла 9 лютого в результаті тривалої хвороби.

Нагадаємо також, не стало зіки російський серіалів Дмитра Бульби, він пішов з життя у віці 53 років.

Точна причина смерті російського актора Дмитра Бульби довго не повідомлялася.

«Після інституту на Дмитра чекали робота в ТЮЗі імені Брянцева і зйомки в кіно. Але справжня слава прийшла після прем'єри «Злочини і покарання» — легендарного спектаклю Григорія Козлова, в якому Бульба зіграв Свідригайлова. Високий, інфернальний і «сомнамбулічний», він як ніхто інший підходив на цю роль», — діляться спогадами колеги Дмитра Бульби.

Нагадаємо, померла справжня легенда Голлівуду, його фільми дивилися всі.

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Вона також знімалася в іншого жанру фільмах, зокрема, таких, як «Справжні чоловіки», «Шоу Мерва Гріффіна», «Арія»,«Кривавий шабаш», «Зіткнення», «Будинок чаклуна» і «Піноккіо» та інших.