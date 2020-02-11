В результаті бойових дій в Сирії збили російський вертоліт МІ-8, три людини загинули

Сирійська армія і бойовики влаштували справжнє пекло в провінції Ідліб. Турки допомагають своїм бойовикам. Вони штурмували кілька населених пунктів поруч з містом Саракеб. Був збитий російський гелікоптер МІ-8. Три людини загинули в результаті падіння повітряної техніки. Про це повідомляє Politeka з посиланням на телеграм-канал "Вуса Асада".

Сириці відповідають артилерійським вогнем, застосовують танки і авіацію, а також атакують інші ділянки фронту.

Раніше ми повідомляли, що Реджеп Таїп Ердоган під час поїздки в Україну послав для президеента РФ Володимира Путіна жорсткий сигнал.

Український журналіст, ведучий і блогер Віталій Портников, прокоментував візит президента Туреччини в Україну і події, що передували йому. На його думку, турецький президент "дуже вчасно" приїхав до Києва.

Журналіст зазначив, що зараз перед Ердоганом стоїть непростий вибір: піти з Ідліб, поступившись Путіну і показавши свою нездатність конкурувати з ним в Сирії, або зважитися на серйозну конфронтацію з Москвою. Судячи з усього, Ердоган почав вибирати другий варіант.

Повідомлялося, що бойовики виявили жорстокість в бою — загинуло 14 військовослужбовців.

У ході боїв з формуваннями так званої курдської коаліції «Сили демократичної Сирії» в районі міста Рас-ель-Айн в сирійській провінції Хасеке, загинули 14 турецьких військових.

Про це повідомляє телеканал «Аль-Маядін» з посиланням на свої джерела.

Так за твердженням бойовиків, їх сили успішно «відображають наступ турецької армії на схід Рас-ель-Айна». Як відомо, масштабна військова операція була розгорнута Туреччиною в Сирії напередодні.

Нагадаємо, Ердоган в Києві не стримався, Путін в сказі

А ще Politeka писала, що в мережу злили перші кадри вторгнення Туреччини в Сирію після дзвінка Путіну

Також Politeka повідомляла, що Російські бойовики влаштували пекло, 17 загиблих



