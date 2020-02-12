Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила Польщу у брехні

за Причиною звинувачень стали слова польського посла в Німеччині про ролі СРСР в перемозі над фашизмом і звинувачення в захопленні польських територій у 1939 році.

"Заяви щодо того, що Радянський Союз окупував сам себе, а саме так їх можна кваліфікувати, це показник того, що офіційна Варшава загралася", - повідомила вона.

Також Захарова вважає, що поляки розгорнули кампанію проти історичних фактів, якими володіє Росія.

"Приблизно два-три тижні тому ми отримали інформацію, що польські провладні структури, державні органи провели відповідну нараду на предмет того, як діяти, щоб нейтралізувати ті матеріали й історичні факти, які буде презентувати Москва, не допустити поширення правди про ті події", - затверджує одіозна дипломат.

Раніше, скандальна спікер МЗС РФ Марія Захарова накинулася на Володимира Зеленського через його заяви про причетність СРСР до початку Другої світової війни.

Росіянка звинуватила Зеленського в "злочинному та аморальне" зрівняння злочинця і жертви, в зраді свого народу, а також в який вже раз повторила меседж російських пропагандистів про "фашизм і нацизм в Україні".





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