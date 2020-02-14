Росія ризикує опинитися в ізоляції через дії Володимира Путіна

Про це в коментарі журналістам розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, передає Главред.

За його словами, запропоновані лідером Кремля Володимиром Путіним зміни можна вважати тенденцією до ізоляції офіційної Москви, що дуже нагадує модель СРСР.

"Очевидно повторення радянської моделі, яка припускає, що ми будуємо своє власне суспільство, і нам байдужі міжнародні організації. Якщо єльцинська конституція була спрямована на те, щоб Росія стала членом міжнародного співтовариства, і, загалом-то, це працювало: визнавалися рішення Європейського суду, працювали спостерігачі на виборах та ін. У цілому, Росія збільшувала свій престиж, увійшла в "Велику вісімку" розвинених країн світу (хоча і була там в деяких сенсі "на приставному стільці")", - озвучив політолог свій прогноз щодо майбутнього Росії.

Орєшкін не сумнівається, що нововведення Путіна передбачає домінування російського законодавства над міжнародним.

Тобто, лідер Кремля намагається нав'язати всьому світу радянську систему і встановити залізну завісу. Володимир Путін планує штучно створити своє власне "щасливе майбутнє".

"Якщо ж говорити про зовнішню сторону, то це очевидно (і далеко не перший) крок у бік країни-ізгоя, на яку дивляться з певною настороженістю, точно без симпатії і великого інтересу, тому що приблизно зрозуміло, чого чекати від такої країни. Це передбачає ізоляцію Росії, відставання від світового процесу і створення замкнутого маленького світу за зразком Радянського Союзу", - впевнено заявив політолог.

Підсумовуючи, Дмитро Орєшкін додав, що Володимир Путін усвідомлено прагне до відтворення СРСР зі своєю інтерпретацією історії, уявами про майбутнє та минуле.

"Мені здається, що зараз Путін свідомо намагається все це відновити. Якщо раніше він відкочувалася до радянської системи інстинктивно, то тепер – усвідомлено: мабуть, чим довше він перебуває при владі, тим більше йому подобається радянська модель управління", - резюмував він у спілкуванні з співрозмовниками.

Раніше ми розповідали про те, що Володимир Путін боляче вдарить по Україні зсередини. Подібну думку озвучив російський політолог Дмитро Орєшкін.

Зокрема, Володимир Путін спробує створити якомога більше проблем на шляху України в західне співтовариство.

"Йому важливо максимально утруднити просування України в тому напрямку, де вона могла б послужити уроком для Росії. А для цього всі засоби хороші: кого підтримувати, кого вбивати - це все цілком знайомі кривляння і стрибки", - озвучив він свою думку.

За словами російського політолога, "колективний Путін" має тріснути, але не дозволити Україні досягти таких результатів, як, наприклад, Польща.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі змінилася, розкрито серйозну небезпеку для України.

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