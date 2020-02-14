Раритетні знімки Адольфа Гітлера, зроблені в період з 1937 по 1939 роки, виставлені на продаж
Про це пише видання Daily Mail.
Повідомляється, що фотоальбом з раритетними світлинами лідера Третього Рейху належав одному з особистих охоронців Адольфа Гітлера.
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Фотоальбом на продаж виставив аукціонний будинок Jones & Jacob у Великобританії.
За інформацією журналістів, аукціонному будинку раритетний фотоальбом охоронця Адольфа Гітлера передав анонімний гість. Чоловік знайшов його в сейфі покійного дядька, який воював і привіз фотографії з Німеччини після закінчення Другої світової.
"Ми точно не знаємо, звідки він його взяв, але він повинен був опинитися в потрібний час у потрібному місці", - відверто зізнався аукціоніст Саймон Джонс.
У супровідній записці до фотоальбому сказано, що аукціонний лот складається зі 170 фотографій, зроблених у період з 1937 по 1939 рік. На багатьох з них зображено лідер Третього Рейху Адольф Гітлер в оточенні своїх соратників – на мітингах і різних партійних заходах.
Крім цього, у фотоальбомі можна знайти знімки Адольфа Гітлера з бійцями "Лейбштандарта СС" під час відпочинку в лісі.
В аукціонному домі також додали, що стартова ціна лота - 2,2 тисячі фунтів.
Раніше ми розповідали про те, що на аукціон у США виставили телеграму, яку фюрер Третього рейху Адольф Гітлер незадовго до самогубства надіслав генералу-фельдмаршалу Фердинанду Шернеру.
лот також були включені текст листа Шернера Гітлеру з закликом покинути обложений Берлін.
У телеграмі, датованої 24 квітня 1945 року, Гітлер відповів на заклик Шернера: «Я залишуся в Берліні, щоб з гідністю прийняти участь у вирішальній битві за Німеччину і показати хороший приклад всім іншим. Я вірю, що таким чином сослужу Німеччини кращу службу».
Нагадаємо, розкрито зміст «передсмертної записки» Гітлера: «Вони обидва знали, що…».
Як повідомляла Politeka, рідкісні знімки Адольфа Гітлера показали світу.
Також Politeka писала, що у мережу потрапили знімки особистого фотографа диктатора Третього рейху Адольфа Гітлера.