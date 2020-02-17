Російські спецслужби можуть залишити мільйони людей на Землі без інтернету

Про це пише видання Sunday Times.

Зокрема, ірландські силовики підозрюють, що Москва направила своїх розвідників, щоб скласти карту точного розташування оптоволоконних кабелів на океанському дні, що з'єднують Європу з Америкою.

У влади Ірландії це викликало занепокоєння, оскільки російські агенти можуть перевіряти кабелі на наявність слабких місць з метою, щоб у майбутньому їх пошкодити.

Як відомо, вже раніше російські підводні човни і військові судна, що знаходяться в Атлантичному океані, підозрювалися в аналогічній діяльності, тому побоювання Ірландії можуть бути грунтовними.

Саму Ірландії можна назвати зв'язковим центром, адже з її території виходять кабелі зв'язку, забезпечують інтернет-трафік між Америкою і Британією та Європою.

Місцеві спецслужби припустили, що агентів на розвідку океанського дня надіслало Головне розвідувальне управління РФ.

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За словами російського політолога Валерія Солов'я, росіяни можуть прокинутися в іншій країні за умови, якщо важливі рішення все таки будуть затверджені.

«Розгорнеться невидима світу, за щастя (це дуже добре, що невидима) запекла боротьба за прийняття певних рішень. Якщо ці рішення будуть прийняті, на все про все піде 2−3 тижні, то тоді ми опинимося з вами зовсім іншій країні і, можливо навіть, у іншому світі», підкреслив політолог в ефірі радіостанції.

Але з ким саме Російська Федерація буде воювати, Валерій Соловей не сказав.

«З ким Росія захоче, з тим вона і почне воювати, ви ж розумієте. Ми ж хочемо світ, бажано весь», - резюмував російський політолог в спілкуванні з журналістами.

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