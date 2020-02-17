Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив Україні повномасштабним вторгненням Росії

Крім того, він додав, що в Україні може повторитися грузинський і сирійський сценарії. Масову збройну агресію один з клоунів Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію.

Своїми маразматичними планами Соловйов поділився в ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1"

Пропагандист упевнений, що країна-агресор нібито зможе примусити Україну до миру і ненадаванню опору жорстким військовим придушенням.

"У мене позиція ще жорсткіше. Я вважаю, що досить чекати миротворців - треба вводити своїх миротворців", - заявив речник Путіна.

Соловйов також похвалився військовими операціями Російської Федерації, заявивши, що росіяни вже показали, як це робиться не тільки в Грузії, але і в Сирії.

"Наша країна блискуче показала, як це робиться, не тільки в Грузії, але і в Сирії. Можемо забезпечити ідеальний порядок на лінії розмежування. Ми можемо переконати українську сторону забути про те, як стріляти в бік Донбасу. Ми можемо зробити це швидко і ефективно для збереження життя як українців, так і жителів "Л/ДНР"", - висказався неадекватний пропагандист.