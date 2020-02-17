Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов пригрозив Україні повномасштабним вторгненням Росії
Крім того, він додав, що в Україні може повторитися грузинський і сирійський сценарії. Масову збройну агресію один з клоунів Путіна запропонував замаскувати під "миротворчу" операцію.
Своїми маразматичними планами Соловйов поділився в ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі "Росія 1"
Пропагандист упевнений, що країна-агресор нібито зможе примусити Україну до миру і ненадаванню опору жорстким військовим придушенням.
Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав Соловйова, з'явилося яскраве відео.
Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист несподівано накинувся на бойовиків "ДНР".
Також Politeka писала, пропагандист Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.