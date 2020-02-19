Президент Росії Володимир Путін під час поїздки в Санкт-Петербург поскаржився росіянам на свою зарплату

Як повідомляє Politeka.net під час ходи Володимира Путіна до могили першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака, росіянка запитала його як можна прожити на 10 800 рублів (3800 грн) в місяць (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Скажіть, будь ласка, як можна прожити на пенсію 10800 рублів? Знаєте, скільки коштує сходити в магазин? Одна тисяча – це мінімум. Максимум це всі три", – обурилася пенсіонерка.

Путін у свою чергу теж вирішив поскаржитися пенсіонерці на своє "важке" життя і маленьку зарплату.

"Думаю, що дуже важко… Не тільки у мене. Є набагато більш високі зарплати. У президента не найвища зарплата", – відповів Путін.



Пенсіонерка зазначила, що її знайомий, який є інвалідом, отримує пенсію в розмірі 3800 рублів (1457 грн). На що Путін відразу ж поспішив виправдатися:

"Звичайно, ви маєте рацію, у нас ще дуже багато проблем у соціальній сфері, які держава повинна вирішити. Зараз ми прийняли цілий пакет заходів для підтримки сімей з дітьми. Інвалідам теж будемо підвищувати пенсію", – заявив Путін, який задекларував за 2018 рік 8 мільйонів рублів.

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