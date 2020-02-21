Саме так і жили при радянському режимі

Спливли раритетні знімки часів СРСР, які були під забороною

Про це пише Знай.

На архівних кадрах можна побачити, як саме жили прості люди при радянському режимі.

Варто відзначити, що автор знімків - відомий радянський фотограф Георгій Финхасов.

Фото реальному житті в СРСР почали з'являтися тільки після 1991 року, адже до цього вуличні фотографи дотримувалися пропагандистської політики і знімали зазвичай стереотипні постановки, наприклад, пам'ятник Леніну, центральні проспекти, готелі або паради.

На раритетних кадрах, які не публікувала радянська преса, чітко видно справжнє відношення влади до простих людей, які змушені виконувати важку роботу самостійно.

Раніше ми розповідали про те, що були опубліковані раритетні знімки вождя Третього Рейху Адольфа Гітлера.

Відомо, що знімки Адольфа Гітлера, зроблені в період з 1937 по 1939 роки, виставлені на продаж. Фотоальбом на продаж виставив аукціонний будинок Jones & Jacob у Великобританії.

За інформацією журналістів, аукціонному будинку раритетний фотоальбом охоронця Адольфа Гітлера передав анонімний гість. Чоловік знайшов його в сейфі покійного дядька, який воював і привіз фотографії з Німеччини після закінчення Другої світової.

У супровідній записці до фотоальбому сказано, що аукціонний лот складається з 170 фотографій, зроблених у період з 1937 по 1939 рік. На багатьох з них зображено лідер Третього Рейху Адольф Гітлер в оточенні своїх соратників – на мітингах і різних партійних заходах.

Крім цього, у фотоальбомі можна знайти знімки Адольфа Гітлера з бійцями "Лейбштандарта СС" під час відпочинку в лісі.

В аукціонному домі також додали, що стартова ціна лота - 2,2 тисячі фунтів.

Нагадаємо, розкрито зміст «передсмертної записки» Гітлера: «Вони обидва знали, що…».

Як повідомляла Politeka, рідкісні знімки Адольфа Гітлера показали світу.

Також Politeka писала, що у мережу потрапили знімки особистого фотографа диктатора Третього рейху Адольфа Гітлера.