Радянський і російський актор Еммануїл Віторган заявив, що не їздить в Україну після "приєднання Криму до РФ", оскільки це небезпечно



Про це він розповів у інтерв'ю російському телеканалу.

За словами актора, в дитинстві і юності він часто приїжджав до Одеси до родичів, але після окупації Криму, в Україну він не приїжджав.

"коли Я приїжджав до Одеси, я не встигав за два місяці обійти всіх. Буквально, ми не встигали з моїм старшим братом Володею, не встигали обійти всіх за два літніх місяці. Ми робили спроби, але нас попереджають кожен раз. Начебто спочатку погоджуються, а потім попереджають, що, мабуть, краще не треба", - заявив артист.

Раніше, російський співак, соліст групи "Любе" Микола Расторгуєв закликав українську співачку MARUV "валити в РФ".

За його словами, "в Україні вже кілька років відбувається дебілізм і ідіотизм", тому співачці нічого там робити.

Також, український музикант, фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо заявив, що кордони України повинні бути закриті для всіх російських гастролерів, поки не скінчиться війна на Донбасі.

За його словами, війна для кожного українця стала певною межею. Адже для будь-якої культурної людини, який бачить агресію Росії проти України, є неприйнятними будь-які відносини з країною-агресором.

Нагадаємо, що улюблений співак Путіна поскаржився на маленьку пенсію

Як повідомляла Politeka, Расторгуєв звинуватив Україну у змові проти РФ

Також Politeka писала, що улюблений співак Путіна розповів, як в Україні "обманюють" людей



