найпотужніший вибух у Всесвіті з часів Великого вибуху зафіксували учені з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень

Повідомляється, що вибух стався в надмасивної чорної діри в Сверхскоплении Змієносця, яке знаходиться на відстані 390 мільйонів світлових років від Землі.

«Раніше ми бачили спалахи в центрах галактик, але це дійсно дуже масивно. І ми не знаємо, чому він такий великий», заявила професор Мелані Джонстон-Холлит.

Вона уточнила, що вибух стався досить повільно, «як вибух в уповільненому русі, який тривав протягом сотень мільйонів років».

Вчений зазначила, що в результаті вибуху стався викид енергії, який в п'ять разів перевищує попередній рекорд.

Причина вибуху поки не встановлена, вчені працюють над цим питанням.

Як повідомили в NASA, астрономи зробили це відкриття, використовуючи дані рентгенівських спостережень рентгенівської обсерваторії Chandra NASA і XMM-Ньютона ESA, а також радиоданные з масиву Ширфилд Мерчісон (MWA) в Австралії та радіотелескопа Гігантський Метревеве (GMRT) в Індії.

Там пояснили, що хоча чорні діри відомі тим, що затягують матерію в себе, вони часто викидають величезну кількість матеріалу і енергії. Це відбувається, коли матерія, що падає в чорну дірку, перенаправляється в струмені, що викидаються назовні у космос і потрапляють в будь-яку навколишнє матерію.

«Головоломка, однак, полягає в тому, що спостерігається тільки одна гігантська область радіовипромінювання, оскільки ці системи зазвичай містять дві струменя газу. Можливо, що газ з іншого боку скупчення є менш густим, тому радіовипромінювання там згасає швидше», — додали в NASA.

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