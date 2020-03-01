Вчені спростували міф про передачу коронавіруса через укуси комарів
Про те, що коронавірус не здатний передаватися через укуси цих комах, повідомили представники Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає «РБК-Україна». Вони стверджують, що небезпечна інфекція найчастіше передається повітряно-крапельним шляхом.
«Новий коронавірус – респіраторний вірус, головним чином передається повітряно-крапельним шляхом, тобто в результаті вдихання крапель, що виділяються з дихальних шляхів хворого, наприклад, при кашлі або чханні, а також крапель слини або виділень з носа. На даний момент інформація про можливість передачі вірусу 2019-nCoV через укуси комарів відсутня. Щоб захиститися від інфекції, необхідно триматися на відстані від людей, у яких спостерігається кашель або підвищена температура, а також дотримуватися правил гігієни рук і респіраторної гігієни», - заявили у ВООЗ.
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Раніше ми розповідали, що в Севастополі дівчина з підозрою на коронавірус втекла з лікарні. Це сталося ще 16 лютого, але інформація стала відома тільки зараз. Катерина, а саме так звуть втікачку, кілька тижнів тому повернулась з Китаю, де була на карантині разом зі своїм псом, і її відразу ж помістили в інфекціонку.
Кримчанка втекла ввечері того ж дня, заявивши, що її підставили і хитрістю помістили в лікарню. Зараз вона оголошена у федеральний розшук.
Ми також розповідали, що українка, яка на круїзному лайнері Diamond Princess захворіла коронавірусом, виписана з лікарні.
«Українка була 27 числа виписана з лікарні і перевезена в готель. Зараз посольство України в Японії надає нашій співвітчизниці необхідне сприяння. Решта троє наших громадян продовжують перебувати в медичних установах. Поки дата їх виписки невідома», - сказала прес-секретар МЗС Катерина Зеленко.
Нагадаємо, коронавірус прорвався в Україну, це приховують: що відомо на даний момент.
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