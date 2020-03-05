Вчені розповіли про унікальну знахідку в Єгипті

Про відкриття розповіли дослідники, які займаються розкопками в єгипетському Асуані.

Унікальне відкриття вони зробили, діставши з-під землі унікальну знахідку. Археологи знайшли саркофаг з кольоровим зображенням леопарда на кришці. Цей малюнок датуються приблизно VII століттям до н. е. a. Варто відзначити, що раніше в цьому регіоні вчені вже знаходили близько трьох сотень гробниць часів з VII століття до н. е. по IV століття н. е .. Однак нова знахідка з малюнком леопарда, як підкреслюють археологи, є самою яскравою.

Варто відзначити, що в Стародавньому Єгипті леопард був символом величезної сили і влади. Таке зображення залишали на гробницях, щоб захистити і передати силу покійному, якому належить воскреснути в потойбічному світі. "Морда леопарда була намальована прямо над головою померлого. Вона була як своєрідна похоронна маска, яка передавала свої сили покійному", - розповіли археологи, що виявили малюнок.

Раніше дослідники з Гарвардського університету виявили в Єгипті всередині 3000-річного саркофага Анк-хонсу, воротаря в Храмі Амон-Ра, була добре збереглося зображення древнього єгипетського бога сонця Ра-Хорахту, частково прихована товстим, схожим на смолу покриттям. А також таємний текст.

Вчені виявили картину в жовтих, помаранчевих та синіх тонах з ієрогліфами з написом «Ра-Хорахту, великий Бог, Господь Небес», поруч з фігурою.

Дослідники зібрали зразки тканини, фарби та смоли, а також вивчили тексти та іконографію на дерев'яній поверхні і картонаже — матеріалі, виготовленому з шарів папірусу або льону, покритих штукатуркою. Також було проведено тривимірне сканування саркофагів для створення комп'ютерних моделей.

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