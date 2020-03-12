Пандемія коронавіруса в світі ставить під загрозу проведення в Москві військового параду 9 травня

Проте в Кремлі спростовують скасування улюбленого заходи Володимира Путіна.

«Можливість скасування Параду Перемоги 9 травня в Кремлі не розглядається», - заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

Він зазначив, що підготовка до параду триває, а на місці уважно стежать за розвитком ситуації з коронавірусом.

Раніше офіційна кількість хворих коронавірусом в Росії зросла до 25, один з хворих в Москві – дитина.

Відзначимо, не всі вірять у правдивість цих циферія.

Так, відомий російський лікар Павло Бранд сильно засумнівався в своєму блозі в тому, що в Росії немає епідемії коронавіруса. Він нагадав, що в Росії сухопутний кордон з Китаєм 6-я за протяжністю в світі сухопутний кордон. У РФ за офіційними даними проживає 40 000, а за неофіційними - майже мільйон китайців. Вони постійно переміщуються через кордон. До них приїжджають родичі і друзі, вони самі їздять на батьківщину досить регулярно.

Крім того, в Росії з Китаєм великий товарообіг і багато китайських бізнесменів прилітає до нас кожен день. Російські бізнесмени дуже активно літають в Китай. Туристичний потік теж ніхто не відміняв.

Він упевнений, що інфікованих в Росії дуже багато: «За моїми підрахунками кілька десятків тисяч повинно бути по-любому».

Тим часом в інших країнах паради на 9 травня стали скасовувати.

зокрема, з'явилася офіційна заява, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв скасував з-за ситуації з коронавірусом військовий парад у Ппр-Султана, присвячений 75-річчю Перемоги.

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