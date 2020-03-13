Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зробив офіційну заяву після того, як у його дружини виявили коронавірус

Як стало відомо раніше, результати тесту дружини канадського лідера на новий вид коронавірусу COVID-19 виявилися позитивними. При цьому повідомляється, що хвороба у Софі Грегуар-Трюдо проходить в легкій формі і вона відчуває себе добре.

У самого Трюдо симптомів хвороби не спостерігається, однак він помістив себе у домашній карантин ще напередодні, коли у його дружини тільки запідозрили зараження. Після того, як аналізи підтвердили діагноз, прем'єр-міністр звернувся до громадян у своєму Твіттері.

«На жаль, результати аналізів Софі на COVID-19 виявилися позитивними. У зв'язку з цим вона якийсь час пробуде в карантині. Її симптоми залишаються незначними, і вона дбає про себе і слідує рекомендаціям лікарів. Я відчуваю себе нормально і не проявляю симптомів вірусу, але я теж прислухаюся до порад лікаря і поки що залишуся в самоізоляції. Протягом цього часу, як і сьогодні, я продовжу працювати з дому і проводити зустрічі за допомогою відео- та телеконференцій», - написав голова канадського уряду.

Пізніше він також поділився фотографією, на якій показав свій домашній кабінет, в якому він буде працювати на час карантину.

Зазначимо, що Софі Грегуар-Трюдо відчула нездужання після того, як повернулася з виступу у Великобританії. Вона здала аналізи на коронавірус за порадою лікарів.

«Знаходження в карантині вдома — ніщо в порівнянні з іншими канадськими сім'ями, які можуть пройти через це і для тих, хто стикається з серйозними проблемами зі здоров'ям. Ми впораємося з цією ситуацією разом», заявила сама Софі Трюдо.

Зазначимо, що Джастін Трюдо завжди активно підтримував Україну, а Володимир Зеленський навіть зізнавався, що канадський прем'єр його багато в чому надихає. За словами президента, саме приклад Трюдо був одним з тих, хто надихнув його йти в політику.

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