Коронавірус Covid-19 не просто мутував, а встиг заразити людину в незвичній для хвороби країні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на журнал Reykjavík Grapevine.

Так, чоловік в Ісландії підхопив відразу два штами коронавірусу.

«Другий штам — це мутація первісної версії коронавірусу, що з'явився в китайському Ухані. Мова може йти про перший відомий випадок подвійного зараження», - вважає глава біофармацевтичної компанії deCODE genetics Карі Стефанссон.

Новий штам хвороби є більш агресивним. На інших континентах новий вид коронавіруса поки не зустрічався.

До цього ми писали, що коронавірус COVID-19 не тільки мутував, але й знайшов здатність маскуватися під іншу хворобу.

Вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом – вони відтворюють неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге. Про це стало відомо у вівторок, 10 березня.

Відомо про два випадки, коли пацієнти опинилися в лікарні з симптомами денге – у них була висока температура і висип. При цьому вони не скаржилися ні на нежить, ні на біль в горлі (типова клінічна картина коронавіруса).

Коли пацієнтів перевірили на коронавірус, аналізи підтвердили його наявність. Пізніше фахівці розповіли, що лабораторні дослідження можуть показувати хибнопозитивні результати на денге".

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