Коронавірус Covid-19 не просто мутував, а встиг заразити людину в незвичній для хвороби країні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на журнал Reykjavík Grapevine.
Так, чоловік в Ісландії підхопив відразу два штами коронавірусу.
«Другий штам — це мутація первісної версії коронавірусу, що з'явився в китайському Ухані. Мова може йти про перший відомий випадок подвійного зараження», - вважає глава біофармацевтичної компанії deCODE genetics Карі Стефанссон.
Кароль показала чоловіка, з яким закрилася на карантин: "Можна милуватися вічно"
Потужний антициклон увірветься в Одесу: "заморозки і ..."
Українців хочуть залишити без готівки, термінова заява НБУ: «Це торкнеться тих, хто...»
Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин: "жити по-людськи зможемо..."
Новий штам хвороби є більш агресивним. На інших континентах новий вид коронавіруса поки не зустрічався.
До цього ми писали, що коронавірус COVID-19 не тільки мутував, але й знайшов здатність маскуватися під іншу хворобу.
Вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом – вони відтворюють неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге. Про це стало відомо у вівторок, 10 березня.
Відомо про два випадки, коли пацієнти опинилися в лікарні з симптомами денге – у них була висока температура і висип. При цьому вони не скаржилися ні на нежить, ні на біль в горлі (типова клінічна картина коронавіруса).
Коли пацієнтів перевірили на коронавірус, аналізи підтвердили його наявність. Пізніше фахівці розповіли, що лабораторні дослідження можуть показувати хибнопозитивні результати на денге".
Нагадаємо, кошмар на судні з українцями, кількість жертв вірусу зростає: "заражених доведеться..."