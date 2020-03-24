Коронавірус Covid-19 не просто мутував, а встиг заразити людину в незвичній для хвороби країні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на журнал Reykjavík Grapevine.

Так, чоловік в Ісландії підхопив відразу два штами коронавірусу.

«Другий штам — це мутація первісної версії коронавірусу, що з'явився в китайському Ухані. Мова може йти про перший відомий випадок подвійного зараження», - вважає глава біофармацевтичної компанії deCODE genetics Карі Стефанссон.

Популярні новини зараз

Кароль показала чоловіка, з яким закрилася на карантин: "Можна милуватися вічно"

Потужний антициклон увірветься в Одесу: "заморозки і ..."

Українців хочуть залишити без готівки, термінова заява НБУ: «Це торкнеться тих, хто...»

Комаровський розповів українцям, коли закінчиться болісний карантин: "жити по-людськи зможемо..."
Показати ще

Новий штам хвороби є більш агресивним. На інших континентах новий вид коронавіруса поки не зустрічався.

До цього ми писали, що коронавірус COVID-19 не тільки мутував, але й знайшов здатність маскуватися під іншу хворобу.

Вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом – вони відтворюють неправдиву картину про наявність у пацієнта лихоманки денге. Про це стало відомо у вівторок, 10 березня.

Відомо про два випадки, коли пацієнти опинилися в лікарні з симптомами денге – у них була висока температура і висип. При цьому вони не скаржилися ні на нежить, ні на біль в горлі (типова клінічна картина коронавіруса).

Коли пацієнтів перевірили на коронавірус, аналізи підтвердили його наявність. Пізніше фахівці розповіли, що лабораторні дослідження можуть показувати хибнопозитивні результати на денге".

Remote file

Нагадаємо, кошмар на судні з українцями, кількість жертв вірусу зростає: "заражених доведеться..."