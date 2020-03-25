Загрозу цунамі оголосили на Північних Курилах після потужного землетрусу магнітудою 7,2

Підхід хвилі цунамі до Курил очікується о 15:04 за місцевим часом, повідомляється на сайті ГУ МНС Росії по Сахалінській області. (Щоб переглянути відео землетрусу - проскрольте вниз)

Жителів Північно-Курильська евакуюють. По місту оголошена загроза цунамі. Острів'ян відправляють на височину у район центральної районної лікарні.

Евакуйовано 400 осіб з острова Парамушир.

Тривога оголошена по всьому Північно-Курильського району. За попередніми даними, хвиля досягне території Курильських островів. Ситуація знаходиться на контролі відомства. Рятувальники попросили місцевих жителів зберігати спокій і уважно слідкувати за повідомленнями, які надходять по гучномовному зв'язку.

Землетрус магнітудою 7,2 стався в Тихому океані. Осередок землетрусу знаходився на глибині в 250 км на південний захід р. Північно-Курильська, сейсмоподія відчувалося в Північно-Курильске.

Наголошується, що землетрус силою до п'яти балів відчули жителі чотирьох районів Камчатки. У приміщеннях падали предмети, розгойдувалася меблі. Люди вибігали на вулицю.

Як додали в прес-службі ГУ МНС Росії по Сахалінській області, за попередніми даними, постраждалих немає. В результаті землетрусу є руйнування стояків пічних труб. Порушено електропостачання, пошкоджені труби опалення, постраждали деякі будівлі.

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 7,2 — из-за этого на Курилах эвакуировали 400 человек и объявили тревогу цунами



2020, ты уже заебал pic.twitter.com/bV3NRKcoPN — Двач (@ru2ch1) March 25, 2020

Нагадаємо, в неділю, 22 березня в столиці Хорватії Загребі у результаті сильного землетрусу сталися руйнування в центрі міста.

За даними сейсмологів, епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався в 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів.

Другий поштовх стався через півгодини. Він був магнітудою 5 балів.

В результаті землетрусу В столиці відбулися серйозні пошкодження: впала частина верхівки південної вежі центрального собору, на деяких некоторыхулицах утворилися завали з цегли, а також зникли електрика і вода.

Землетрус визнали найпотужнішим за 140 років.

Нагадаємо, потужний землетрус обрушився на Україну.

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