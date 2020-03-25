Загрозу цунамі оголосили на Північних Курилах після потужного землетрусу магнітудою 7,2
Підхід хвилі цунамі до Курил очікується о 15:04 за місцевим часом, повідомляється на сайті ГУ МНС Росії по Сахалінській області. (Щоб переглянути відео землетрусу - проскрольте вниз)
Жителів Північно-Курильська евакуюють. По місту оголошена загроза цунамі. Острів'ян відправляють на височину у район центральної районної лікарні.
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Евакуйовано 400 осіб з острова Парамушир.
Тривога оголошена по всьому Північно-Курильського району. За попередніми даними, хвиля досягне території Курильських островів. Ситуація знаходиться на контролі відомства. Рятувальники попросили місцевих жителів зберігати спокій і уважно слідкувати за повідомленнями, які надходять по гучномовному зв'язку.
Землетрус магнітудою 7,2 стався в Тихому океані. Осередок землетрусу знаходився на глибині в 250 км на південний захід р. Північно-Курильська, сейсмоподія відчувалося в Північно-Курильске.
Наголошується, що землетрус силою до п'яти балів відчули жителі чотирьох районів Камчатки. У приміщеннях падали предмети, розгойдувалася меблі. Люди вибігали на вулицю.
Як додали в прес-службі ГУ МНС Росії по Сахалінській області, за попередніми даними, постраждалих немає. В результаті землетрусу є руйнування стояків пічних труб. Порушено електропостачання, пошкоджені труби опалення, постраждали деякі будівлі.
Нагадаємо, в неділю, 22 березня в столиці Хорватії Загребі у результаті сильного землетрусу сталися руйнування в центрі міста.
За даними сейсмологів, епіцентр першого підземного поштовху магнітудою 5,3 стався в 6:24 ранку за сім кілометрів на північ від Загреба на глибині 10 кілометрів.
Другий поштовх стався через півгодини. Він був магнітудою 5 балів.
В результаті землетрусу В столиці відбулися серйозні пошкодження: впала частина верхівки південної вежі центрального собору, на деяких некоторыхулицах утворилися завали з цегли, а також зникли електрика і вода.
Землетрус визнали найпотужнішим за 140 років.
Нагадаємо, потужний землетрус обрушився на Україну.
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