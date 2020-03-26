Росія відправила в Італію гуманітарну допомогу нібито для боротьби з коронавірусом, але «благі» наміри Володимира Путіна обернулися грандіозним скандалом

Як повідомляють журналісти видання La Stampa, в певних колах з'явилися побоювання, що близько 80% гумдопомогиз РФ малокорисна, а прийняв її голова італійського уряду Джузеппе Конте тільки заради того, щоб зміцнити "прекрасні особисті стосунки" з російським президентом.

Джерела не виключають, що «гумконвой» – це лише прикриття і виправдання, насправді ж у Росії є власні політичні і дипломатичні інтереси. По-іншому пояснити доставку обладнання для дезінфекції територій та іншої схожої спецтехніки важко.

Більш того журналісти вказали на той момент, що всі прибулі фахівці є військовими, а операцію координує Міноборони РФ, а не міністерство охорони здоров'я.

Відправці гумдопомоги передувала розмова між Путіним і Конте, після чого наприкінці минулого тижня Росія відправила італійцям дев'ять транспортних літаків з вантажем і близько сотні військових.

«Яка несподіванка, правда? Тепер в уряду Конті завдання не з легких. Пустити путінських "іхтамнєтов" (серед яких: генерали, полковники, майори,а не медики) в країну було просто. Як і під яким приводом тепер їх з Італії вигнати? Бійтеся рашистов, які дари привозять!», – іронізує користувач Vitauskas.

Він також опублікував фото путінського конвою, який під камери прогнали через півкраїни.

У мережі допомога Путіна і його піар на цій темі стали топ-темою. Особливо резонує галас з тим, як допомагають Італії, охопленій коронавірусом, інші країни.

«Наша пропаганда третій день голосно кричить про кинуту Європою Італію. Про те, що, наприклад, Німеччина вже поставила в Італію 300 апаратів ШВЛ, готує наступні партії, а також приймає італійських хворих у своїх клініках, наша пропаганда мовчить», – пише Професор Преображенський.

«Американські транспортники C-130 Hercules доставляють в Італію медичне обладнання з авіабази Ramstein в Німеччині, але не кричать про це на весь світ», – додає Надія.

Висміяв лицемірство Путіна і журналіст Олександр Невзоров, натякнувши, що краще «допомагати» Італії, ніж піклуватися про своїх громадян.

Старая поговорка “Хороший понт дороже денег” - это как раз про нашего президента. Жаль только, что от его понтов никому лучше не становится, а только наоборот pic.twitter.com/GJMGIYH3r4 — Усы Пескова (@Sandy_mustache) March 26, 2020

Нагадаємо, Путін вирішив переодягнутися у всіх на очах і голосно зганьбився.

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