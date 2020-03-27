В Італії зафіксовано новий антирекорд: за добу від коронавірусу померло найбільше число людей з самого початку епідемії

За офіційними даними, за день в Італії від коронавірусу померло 969 осіб. Загальне число жертв вірусу в країні досягло позначки в 9134 людини.

Комісар з надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркурі заявив, що це найбільше число смертей за весь час поширення вірусу в усьому світі.

Також за день було зафіксовано 5959 нових випадків зараження. Тепер у країні 86498 людина з коронавірусом. Італія вже обігнала Китай за кількістю заражених. І це незважаючи на те, що в країні вже кілька тижнів діє карантин.

Проте, є і хороші новини: - за добу в Італії одужали 589 чоловік, а загальне число тих, хто видужав, досягло 10950 чоловік. Втім, наголошується, що за день до цього одужали 999 осіб. Експерти зауважили, що кількість тих, хто одужав у країні скорочується третій день поспіль.

В даний момент лідером за кількістю заражених в світі стали США. Там число людей з коронавірусом наближається до сотні тисяч. Померли 1385 осіб.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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