Президент Російської Федерації Володимир Путін приголомшив росіян новим розпорядженням

Про це пише Politeka.net.

Як виявилося, Росія в розпал епідемії підступного китайського вірусу продала в США медичне обладнання.

Цю інформацію офіційно підтвердили в Державному департаменті США. З'ясувалося, що 30 березня президенти Дональд Трамп і Володимир Путін домовилися в ході телефонного дзвінка про медичні постачання.

На безглузде розпорядження гнівно відреагував російський опозиціонер Олексій Навальний, який також поставив президенту РФ "діагноз".

"Я думав, що це тупий першоквітневий жарт, виявилася правда. Росія дійсно продала США маски і медичне обладнання, в той час коли лікарі і медсестри по всій країні сидять без масок і заражають один одного. Це жахливо. Путін божевільний", - написав він у своєму мікроблозі Twitter.

Простих росіян ця новина також розлютила і вони з сарказмом відзначили, що медичні маски США потрібніше, ніж лікарям в країні.

"А є ж заборона на вивезення масок, хіба ні?!", "Маски, подаровані Китаєм в допомогу народу Росії Путін продав, в надії зняття санкцій з озерних", "Чудово. Росія без масок. Браво. США вони потрібніші", "Путін скидає маски", "Він просто ворог народу. Хоч і по-сталінськи це звучить, але точно", "Це вже не божевілля, а в перспективі геноцид свого народу, або вже не свого, все таки хто він, а хто ми", "Путін злочинець!", - обурюються вони під публикацией.

Раніше ми розповідали, що Володимир Путін оконфузився з безглуздим указом під час карантину. Пафосну публікацію у своєму мікроблозі Twitter зробив російський пропагадист Дмитро Смирнов.

"Вірус вірусом, а армія за розкладом: Володимир Путін підписав указ про весняний призов з 1 квітня", - написав він у своєму мікроблозі.

Росіяни гнівно відреагували на безглуздий указ президента РФ і відзначили з сарказмом, що зараз найбільш відповідний час, щоб товпитися у військкоматах".

"Ну що, пішов вірус в армію, молодняк міцний,переживе, а полкани і генерали навряд чи", "Даааа, саме час у військкоматі штовхатися", "Сини Ротенбергів, Сечіних, Грефів... В перших рядах сподіваємося", - обурювалися вони під публікацією.

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

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