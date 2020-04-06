В Кремлі де-факто повідомили про звільнення Володимира Путіна з поста президента, а його наступником стане мер Москви Сергій Собянін
Таку думку озвучив історик Сергій Климовський у блозі на "Обозреватель".
До таких висновків він дійшов після заяв "неформальних каналів зв'язку Кремля з населенням РФ".
"В один день – другого квітня самоізольований Путін і диверсант-реконструктор Гиркін виступили із зверненнями росіянам. Гиркін заявив, що Путіну вже "клеяти ласти" та головними стають мер Москви Собянін і Шойгу. Виголосив впевнено, але без ентузіазму", - зазначив історик.
Також він пригадав слова російського політичного аналітика та історика Валерія Солов'я.
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"На наступний день професор Соловей з властивою йому твердістю теж оголосив: Собянін стає головним, але про Шойгу не сказав ні слова. Професор був не настільки категоричний, як Гиркін, і лише поінформував, що Собяніну обіцяний пост голови Держради, якщо він впорається з вірусом в Москві", - зазначив він.
За його словами, такі заяви свідчать про початок відходу Путіна.
"2-3 квітня Кремль по двох своїм неформальним каналам зв'язку з населенням РФ і світом, якими є Соловей і Гиркін, де-факто повідомив про початок відходу Путіна і вказав на Собяніна, як на наступника. Природне запитання: це дезінформація чи все так і є насправді, і запускається розкрутка мера Москви до рівня фігури федерального масштабу", - зазначив історик.
Раніше, колишній однокурсник президента РФ Юрій Швець заявив, що інформація про хворобу Володимира Путіна – це спецоперація спецслужб.
Він стверджує, що завдяки таким діям вони намагаються передати владу в РФ іншій людині.
"Останнім часом відкритим текстом пишуть, що Путін смертельно хворий і протягом року піде зі свого поста. Першоджерело цієї інформації колишній професор МДІМВ Валерій Соловей. Перед нами спецоперація російських спецслужб, мета якого – забезпечити перехід влади від Путіна до спадкоємця або наступникам", – заявив він.
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