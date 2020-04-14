В Мінську машини "швидкої допомоги" стають в черги, щоб врятувати людей

Як повідомляє Politeka.net, в мережу злили відео, на якому видно величезні черги з спецавтомобілів в розпал епідемії китайського вірусу (щоб подивитися, скрольте вниз).

У Мінську, столиці Білорусі, почався справжній переполох. Як видно на опублікованих кадрах, близько 20 машин "швидкої допомоги" вишикувалися в чергу перед однією з медичних установ. Джерела відзначають, що це відбувається біля 5-ї міської клінічної лікарні на вулиці Філатова.

"Одночасно було близько 20 автомобілів "швидкої допомоги", - повідомили очевидці.

На кадрах видно велику кількість машин швидкої медичної допомоги, які стоять під медустановою.

Офіційно станом на 13 квітня в Білорусі оголосили про 2 919 підтверджених випадках хвороби і 29 загиблих. Тим часом, місцеві жителі пишуть у соціальних мережах, що медики не справляються з напливом хворих.

"Бідних лікарів не вистачає. Люди в черзі по три години, постійно підвозять нових пацієнтів", - зазначають городяни, які побували в 3-й міській лікарні.

Раніше президент Олександр Лукашенко обурився тим, як російські ЗМІ висвітлюють ситуацію з поширенням вірусу в Білорусі. За його словами, росіяни спотворюють інформацію.

«Росіянам хотів би сказати цим, що "плявузгают": не чіпайте нас! Адже ми у них нічого не просимо. Ми рятуємося, захищаємося самі. Приїжджайте до нас, подивіться самі. Але навіщо ж ви нас в Росії робите дурнями? Навіщо російській людині вбивати в голову, що там, на Заході, наші ці білоруси, вони якісь ненормальні?», - обурився президент.

Нагадаємо, що Лукашенко розгромив карантинщиков і назвав свою тактику: «Замикати людей в тухлих квартирах – це не метод».

Як повідомляла Politeka, Лукашенко відповів, чий Крим і виправдав вторгнення: "Україна сама дала привід", скандальну заяву.

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