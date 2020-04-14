В Минске машины "скорой помощи" выстраиваются в очереди, чтобы спасти людей

Как сообщает Politeka.net, в сеть слили видео, на котором видны огромные очереди из спецавтомобилей в разгар эпидемии китайского вируса (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

В Минске, столице Беларусии, начался настоящий переполох. Как видно на опубликованных кадрах, около 20 машин "скорой помощи" выстроились в очередь перед одним из медицинских учреждений. Источники отмечают, что это происходит у 5-й городской клинической больницы на улице Филатова.

"Одновременно было около 20 автомобилей "скорой помощи", - сообщили очевидцы.

На кадрах видно большое количество машин скорой медицинской помощи, которые стоят под медучреждением.

Официально по состоянию на 13 апреля в Беларуси объявили о 2 919 подтвержденных случаях болезни и 29 погибших. Тем временем, местные жители пишут в социальных сетях, что медики не справляются с наплывом больных.

"Бедных врачей не хватает. Люди в очереди по три часа, постоянно подвозят новых пациентов", - отмечают горожане, побывавшие в 3-й городской больнице.

Ранее президент Александр Лукашенко возмутился тем, как российские СМИ освещают ситуацию с распространением вируса в Беларуси. По его словам, россияне искажают информацию.

«Россиянам хотел бы сказать - этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?», - возмутился президент.

Напомним, что Лукашенко разгромил карантинщиков и назвал свою тактику: «Запирать людей в тухлых квартирах – это не метод».

Как сообщала Politeka, Лукашенко ответил, чей Крым и оправдал вторжение: "Украина сама дала повод", скандальное заявление.

Также Politeka писала, что доктор Комаровский похвалил бездействие Лукашенко в дни пандемии: "Видите, какой там мор".