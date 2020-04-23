Мешканці Землі мають бути готовими до голоду "біблійного масштабу", який може спровокувати пандемія вірусу

Таку заяву зробив очільник Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише ВВС.

Зокрема, він закликав вжити усіх необхідних заходів, аби уникнути світової катастрофи.

"Якщо не почати діяти прямо зараз - забезпечити доступ, не допускати перебоїв з фінансуванням і торгівлею, - то ми можемо стикнутися з голодом біблійського масштабу вже за кілька місяців. Час не на нашому боці", - додав Бізлі.

За оцінками ООН, наразі майже 135 млн осіб голодує, але через світову пандемію ця цифра може зрости вдвічі.

У зоні найбільшого ризику опинился наступні країни: ДР Конго, Ємен, Афганістан, Венесуела, Ефіопія, Південний Судан, Судан, Сирія, Нігерія та Гаїті.

У звіті, який анонсувала Світова продовольча програма ООН, йдеться, що багатим країнам може стати важче допомагати у врегулюванні продовольчих криз, оскільки їхнє власне економічне становище страждає через підступний китайський вірус.

"Я вірю, що з нашим досвідом і партнерами ми зможемо об'єднати зусилля і програми для того, щоб вірус не призвів до катастрофи", - резюмував Бізлі.



Раніше ми розповідали про те, що Володимир Зеленський визнав масштабний провал в Україні. За його словами, в умовах карантину та пандемії вірусу українці стали свідками того, як провалилася медична реформа.

"Зараз дуже багато питань до медичної реформи. Вірус показав, що це за медична реформа. Він показав: лікарні не готові, кількість інфекційних ліжок не готова до такого виклику, заробітна плата лікарів дуже мала, медичної інфраструктури немає", - пояснив глава держави.

Володимир Зеленський також додав, що до початку епідемії в Україні були непрацюючі лабораторії, прострочені маски і недостатня кількість апаратів ШВЛ.

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