Глава РПЦ патріарх Кирило попросив російський уряд на час кризи звільнити церкви від комунальних платежів та надати відстрочку

Таке прохання він мотивував тим, що стало менше пожертв, передає Politeka.net з посиланням на росЗМІ.

«Прошу вас розглянути питання щодо надання релігійним організаціям відстрочки оплати комунальних платежів на термін до скасування обмежувальних заходів та відновлення повноцінної роботи церков і монастирів», – написав Кирило прем'єр-міністру РФ Михайлу Мішустіну.

Така нахабність не могла залишитися непоміченою, й апетити РПЦ потролив на своїх сторінках в соцмережах ветеран АТО й офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

«Найбагатше управління ФСБ роісі просить пільг у зв'язку з проблемами у фінансуванні», – підписав він фотографію Кирила, який з іконою об'їжджав Москву на Мерседесі і молився проти коронавіруса.

У коментарях сарказм «Штірліца» підхопили користувачі.

«На Мерседес не вистачає?! Яка жалість», «мерс це вже вчорашній день ... На електоркари», «Ліцензію їм видати на торгівлю в церковних крамницях, крім свічок, ікон і золотих хрестиків, тютюнових виробів й алкоголю! Як Алексію…», «цей чоловік огидний. відразливий, такі як Джена або змія», «Моліться вдома перед іконою. Не носіть попам гроші», – пишуть під публікацією.

Раніше ми розповідали про те, що адміністрація Києво-Печерської Лаври просить про пожертвування парафіян у зв'язку з масовим зараженням вірусом і «важким станом братів». Такий цинізм чимало розлютив українців, які радять служителям Лаври продати палаци й іномарки, а на ці гроші безбідно пережити карантин.

Нагадаємо, УПЦ МП може опинитися поза законом, з'явився зручний момент.

Як повідомляла Politeka, в УПЦ МП відмовляються закривати церкви, українці під ударом.

Також Politeka повідомляла, що патріарх Кирило видав світу молитву від китайського вірусу.