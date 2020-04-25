Епідемія китайського вірусу - покарання для людства

Подібну заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише Euroradio.

Зокрема, лідер Білорусі вкотре відзначився скандальною заявою.

За словами Олександра Лукашенка, небезпечний уханьський вірус - боже покарання для білорусів за недбале ставлення до лісів.

Президент Білорусі також заявив, що білорусів віруси могли би обходити стороною за умови, якщо "вони би поважали природу".

«Ліс, як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом навіть часто потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові вірусом», - запевняє Олександр Лукашенко.

"Тому що це не тільки багатство, це здоров'я наших людей, тому що у нас майже половина території - це ліси і болота. Боліт чимало, і, як виявляється, це теж здравниця. І не дарма освічена Європа захищає болота - вони головне джерело кисню", - резюмував лідер Білорусі, виступаючи на робочому засіданні.

Раніше ми розповідали, що Олександр Лукашенко зібрався карати за маски та антисептики у Білорусі. Несподівану заяву Лукашенко зробив у ході робочої поїздки в Бобруйськ.

Носіння захисних масок в школах він назвав "несусвітньою дурістю", а прийняття в школах такого рішення - "самодіяльністю". З 20 квітня в Білорусі відновили заняття у школах.

На його думку, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, просто займаються "окозамилюванням і показухою".

Зазначимо, жителі Білорусі не поділяють позицію президента. Багато людей бояться вірусу і відмовляються відпускати дітей у школу.

Нагадаємо, похмурий Лукашенко засвітився зі своїм молодим наступником: «Я ж не вічний».

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