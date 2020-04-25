Епідемія китайського вірусу - покарання для людства
Подібну заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише Euroradio.
Зокрема, лідер Білорусі вкотре відзначився скандальною заявою.
За словами Олександра Лукашенка, небезпечний уханьський вірус - боже покарання для білорусів за недбале ставлення до лісів.
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Президент Білорусі також заявив, що білорусів віруси могли би обходити стороною за умови, якщо "вони би поважали природу".
«Ліс, як був нашим багатством, так і залишається. Але до цього багатства ми ставимося часом навіть часто потворно. І тому Господь, як я говорив, вдарив нас по голові вірусом», - запевняє Олександр Лукашенко.
"Тому що це не тільки багатство, це здоров'я наших людей, тому що у нас майже половина території - це ліси і болота. Боліт чимало, і, як виявляється, це теж здравниця. І не дарма освічена Європа захищає болота - вони головне джерело кисню", - резюмував лідер Білорусі, виступаючи на робочому засіданні.
Раніше ми розповідали, що Олександр Лукашенко зібрався карати за маски та антисептики у Білорусі. Несподівану заяву Лукашенко зробив у ході робочої поїздки в Бобруйськ.
Носіння захисних масок в школах він назвав "несусвітньою дурістю", а прийняття в школах такого рішення - "самодіяльністю". З 20 квітня в Білорусі відновили заняття у школах.
На його думку, ті, хто змушує дітей носити маски, користуватися "горючими антисептиками на етанолі" і розсаджує по класу, просто займаються "окозамилюванням і показухою".
Зазначимо, жителі Білорусі не поділяють позицію президента. Багато людей бояться вірусу і відмовляються відпускати дітей у школу.
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