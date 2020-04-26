В Північній Кореї відреагували на гучні чутки про нібито смерть лідера країни Кім Чен Ина

Керівник Корейської асоціації дружби, дипломат Алехандро Као де-Бенос заявив, що чутки не мають під собою ніяких підстав, пише Bloomberg.

До всього іншого, телебачення Північної Кореї продовжує транслювати тільки старі ролики з лідером, який несподівано "пропав".

"Інформація про тяжкий стан здоров'я нашого маршала Кім Чен Ина є помилковою і шкідливою. Наш маршал в нормальному стані", – зазначив дипломат, спростовуючи чутки.

Варто відзначити, що 11 квітня була остання поява Кім Чен Ина на публіці. Тоді він головував на засіданні політбюро правлячої Трудової партії КНДР.

Багато експертів роблять припущення, що інформацію про смерть Кім Чен Ина можуть приховувати до тих пір, поки не буде прийнято рішення про його наступника.

У мережі вже звернули увагу на те, що зараз телебачення КНДР транслює тільки старі ролики з Кім Чен Ином, багато хто висунули припущення, що таким чином країна намагається спростувати чутки про його смерть.

Одним з відео, яке нещодавно транслювали в ефірі північнокорейського ТБ було знято ще в ході зустрічі лідера Північної Кореї з Дональдом Трампом.

Також раніше повідомлялося, що журналісти New York Post стверджують, що Кім схопився за груди і впав на землю під час відвідування сільській місцевості ще на початку квітня. Першу допомогу йому надав лікар, який супроводжував його, а також доставив у лікарню.

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