Невдачі на міжнародній арені і всередині країни обрушилися на російського президента Володимира Путіна, як снігова лавина

Про це пише телеграм-канал «Вільнодумець».

Список провалів Путіна за останні кілька місяців вражають уяву, а епідемія китайського вірусу і рекордне падіння цін на нафту прискорили політ політика на дно історії.

Судіть самі: проклята Америка не перетворилася на радіоактивний попіл. Сирія виявилася не такою скрепною, а турки прогнали «грізну» ПВК «Вагнер» так, що її браві хлопці ледве зупинилися в Південній Африці, зазнавши втрат. А ще грошей в країні немає, доводиться продавати золото.

«А як кричали росіяни:найрозумніший, найнепогрішніший, найуспішніший, а він тепер, як в рот води набрав. Виявилося, король-то – голий!», – іронізують у публікації

Навіть святкування 75-річчя Перемоги, яке Путін хотів зробити своїм бенефісом, обернулося пшиком.Через коронавірус дату довелося перенести аж на 3 вересня.

Не встиг президент Росії оправитися від цих невдач, як настрій псувати взявся Китай, тонко натякаючи про те, що землі від Уралу до Владивостока – «споконвіку наші земляки там».

Черговий удар по самолюбству Путіна завдала Боснія і Герцеговина. Крихітна країна відмовилася від російського гумконвоя, який приїхав без запрошення, розвернувши його на кордоні у зворотний бік. Росіяни потім виправдовувалися, що 24 людини у військовій формі і п'ять спецмашин «планували провести дезінфекцію в місті Мостар».

«Всі вже знають, чим закінчується, коли російських військових до себе пускають. Сп'яну відразу ж почнуть кричати: наша земля! наші скрєпи! Руський мир! Ось прикордонна поліція і не пропустила конвой з РФ. Бувайте, пацани. Мийники вулиць у нас є свої».

Але найголовніший «подарунок» прилетів з Німеччини, яка в особі мережевого агентства ФРН прийняла рішення «відмовити компанії «Північний потік-2» у виведенні проекту з-під вимог оновленої Газової директиви ЄС».

«На практиці це означає, що навіть якщо газопровід буде добудований до кінця 2020 року, половину його потужності - 27,5 млрд кубометрів в рік з 55 млрд - російської газової монополії доведеться віддати незалежним постачальникам. Виконати це вимоги «Газпром» не в змозі: лише його родовища підключені до «Північного потоку-2», і жодна російська компанія не має права на експорт трубопровідного газу», – пояснює автор.

Проект, який обійшовся Росії в 10 мільярдів євро, а потім був заблокований американськими санкціями, заглух, ставши контрольним пострілом для РФ і особисто її очільника.

«Раніше оголошене «Обнулення термінів Путіна», схоже, може стати для нього реальним обнуленням», – резюмував «Вільнодумець».

Нагадаємо, Путін роздягнувся до пояса й одягнув корону, росіяни в істериці.

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