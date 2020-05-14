Росія не зможе почати повномасштабну війну проти України



Таке думкою поділився колишній однокурсник президента РФ Володимира Путіна і майор КДБ Юрій Швець в блозі на Обозреватель.

За його словами, чутки про напад РФ на України є лише чутками.

"Пишуть, що транзит влади Путіна буде супроводжуватися війною з Україною, Білоруссю і навіть з Прибалтикою, щоб відновити СРСР. Нібито Путін з товаришами по зброї фанатично хочуть увійти в історію великими героями і заради цього готові поставити світ на грань Третьої світової війни. І тут ми стикаємося з дезінформацією, заради якої і затіяно все це активний захід", - упевнений він.

Швець стверджує, що "російська армія створена тільки для понтів".

"Але російська армія створена тільки для понтів і гарна до тих пір, поки за нею не починають стріляти. Вона не здатна не тільки на повномасштабну Третю світову війну, але навіть на велику локальну», вважає він.

Варто відзначити, що раніше він попереджав і зовсім про повалення президента РФ.

За його словами, в Кремлі почалася запекла боротьба за владу, яка скоро досягне апогею.

Як повідомляє Юрій Швець, ще одним дзвіночком став арешт генерала СБУ Валерія Шайтанова. Передбачається, що він вдався завдяки інформації, отриманої ЦРУ з Москви. Крім того, з'явилися дані про військової операції в Європі.

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