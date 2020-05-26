Україні насамперед потрібно налагодити ситуацію в країні, а потім вже думати про повернення Донбасу

Такою думкою поділилася письменниця Лариса Ніцой, передає "Главред".

"Я підтримую таку ідею. Стіна? Так. Поки самі не попросяться тому. Навіщо нам Донбас силою тягнути до себе, якщо тамтешні люди вороже ставляться до нас і ненавидять нас? Так, шкода земель, бо це - наші землі, захопили чужі", - зазначила письменниця.

Також вона впевнена, що жителям Донбасу треба буде пройти "перевірку" у разі повернення в Україну.

"Якщо вони думають, що ми горимо бажанням, щоб вони повернулися, то даремно. Якщо вони повернуться, щоб "вправляти мізки" нам - мовляв, мова не наша культура не наша і так далі, то нам таке зовсім не потрібно. Знову ж, коли окуповані території повернуться, на час людей звідти не можна допускати до влади, поки вони не здадуть іспити і не стануть громадянами України, поки не доведуть, що люблять Україну. А якщо не люблять, то їм нема чого тут робити", - резюмувала письменниця.

Раніше ми писали, що Крим опинився на порозі критичної нестачі води, і це може обернутися серйозними наслідками для України.

За останній рік запаси питної води в регіоні зменшилися до 60%, і її вистачить до липня-серпня. Щоб отримати доступ до водопостачання, Москва може розпочати нові військові дії проти України, бо Київ дав зрозуміти, що не пустить воду в Крим до його деокупації, пише журналіст Пол Гобл для The Jamestown Foundation.

До анексії Росією на початку 2014 року 85% питної води Крим отримував з річки Дніпро по Північно-Кримському каналу. Після захоплення півострова РФ Україна припинила постачання води, а окупантам довелося покладатися на місцеві свердловини, водоймища і грунтові води. Зараз в Криму 22 водосховища, причому деякі з них повністю висохли або ж їх запаси досягли критичного рівня.

Нагадаємо, скандальна Ніцой накинулася на Тіну Кароль через російську пісню.

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