Легендарний радянський режисер Самвел Гаспаров не дожив два тижні до 82-річчя

Як передає Politeka.net, сумну новину у своєму Facebook повідомив друг сім'ї Георгій Сааков.

Відомо, що трагедія сталася ще 26 травня.

Зокрема, творець фільмів «Шостий», «Хліб, золото, наган», «Без особливого ризику» Самвел Гаспаров не дожив два тижні до дня народження, а відомого режисера погубив китайський вірус.

"У Москві помер чудовий кінорежисер Самвел Гаспаров, уродженець Тбілісі, випускник Вдіку, учень Михайла Ромма, творець таких відомих картин, як «Шостий», «Забудьте слово смерть», «Хліб, золото, наган», «Без особливого ризику». Самвелу Володимировичу було не властиво програвати, але перемогти проклятий вірус він не зумів... Якнайшвидшого одужання його дружині, актрисі Наталії Вавіловій, глибокі співчуття нашій Ганнусі, всім рідним і близьким. Світла пам'ять!", - повідомив Саакаов у своєму Facebook.

Зазначимо, що його дружину Наталю Вавілову всі знають за роллю Олександри у фільмі "Москва сльозам не вірить".

Ще в кінці 2019 року в ЗМІ з'являлася інформація про те, що режисер Самвел Гаспаров страждає від важкої форми гастриту і лікується в лікарні і вдома. Дата офіційної церемонії прощання буде озвучена пізніше.

Раніше ми повідомляли про смерть голлівудського актора. Зокрема, зірка серіалу "Друзі" Фред Віллард пішов з життя у віці 86 років.

Як повідомила його дочка, помер Фред Віллард від старості.

"Пішов дуже мирно... Він продовжував рухатися, працювати і робити нас щасливими до самого кінця. Ми його дуже любили! Ми будемо сумувати за нього завжди", - зазначила вона.

Свої співчуття з приводу смерті актора вже висловили Джеймі Лі Кертіс, Стів Карелл, Бен Стіллер, Джиммі Кіммел та інші. За свою кар'єру Віллард знявся більш ніж в 200 фільмах і епізодах серіалів.

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