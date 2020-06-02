Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї президента США Дональда Трампа про запрошення Росії до участі в черговій зустрічі "Великої сімки"

Зазначимо, слова канадського прем'єра викликали бурхливу реакцію в мережі.

"Росія була виключена з G8 після вторгнення в Крим, і вона продовжує зневажливо ставитися з міжнародним правилам і нормам, і тому вона залишається поза групи G7 і буде залишатися поза цією групою", - заявив Трюдо.

Заява Трюдо активно коментують. При цьому підтримують його і самі росіяни.

«Молодий і дуже розумний хлопець! Говорить правильні і справедливі речі. Підтримую», «Все вірно сказав», «Правильно сказав, у плешивого свій G 7 повинен бути, у складі Ірану, Венесуели, Куби, КНДР і ЛНР з ДНР», «Путіна знову н***й послали, тільки дуже ввічливо», «Заслужено, справедливо, заслужено», «Трюдо молодець», «Все правильно», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп відклала саміт Групи семи, який він хотів провести в червні, а також запропонував розширити список країн, запрошених взяти участь у запланованому заході, включивши в нього Австралії, Росії, Південної Кореї та Індії.

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі в саміті "Великої сімки".

У березні зустріч G7 була скасована через пандемії коронавіруса і планувалося, що вона може пройти у форматі відеоконференції.

Зазначимо, проти пропозиції Трампа раніше виступила Великобританія, допустивши, втім, можливість запрошення Росії в якості гостя.

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