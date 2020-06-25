18 червня стало відомо про смерть 84-річного сина першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова, Сергія

Через тиждень з'ясувалося, що стало причиною смерті. Так, інформаційне агентство "Associated Press" повідомило, що син Хрущова наклав на себе руки. Ознаки насильницької смерті відсутні.

Тіло загиблого у своєму домі в Род-Айленді (США) знайшла дружина Сергія, Валентина. Остання викликала на місце події поліцію.

Труп з простреленою головою знайшли в кабінеті Хрущова-молодшого, а поруч лежав пістолет Glock-17. Кілька деталей вказали, що постріл міг статися випадково.

Так, слідчі звернули увагу на промаслену ганчірку і маслянку. Так, за версією слідства, Сергій міг випадково вистрілити в себе під час чищення зброї, забувши витягнути останній патрон з неї.

Сергей Хрущёв в молодости Gepostet von Алексей Галанин am Sonntag, 21. Juni 2020

Відомо, що у Сергія Хрущова було два громадянства, друге він отримав у 1999 році. З 1991 року він читав лекції з історії холодної війни в університеті Брауна.

Ще у СРСР Сергій Хрущов займався розробкою проектів крилатих і балістичних ракет.

Нагадаємо, матір'ю Сергія Хрущова була третя дружина Микити Хрущова - Ніна Кухарчук. Остання стала відома тим, що супроводжувала чоловіка на прийомах і в закордонних поїздках, чого не було раніше в радянському союзі.

Руководитель СССР Никита Хрущев с женой, детьми и внуками. Москва. 1958 Gepostet von Москва Живая История am Dienstag, 8. August 2017

У Сергія були три рідні сестри. Перша померла в дитинстві, друга - Рада, працювала в журналі "Наука і життя", а третя - Олена займалася наукою.

Сергій Хрущов вирішив покинути Батьківщину після того, як держава перестала фінансувати наукові проєкти. Новою сферою його інтересів стало викладання історії.

Нагадаємо, пішла з життя відома росіянка, подробиці трагедії

Як писала Politeka, військовий прострелив собі голову в суді: виявлена передсмертна записка

Також Politeka писала, що загадкова трагедія переполохала місто: всю поліцію поставили на вуха, подробиці