Президент РФ Володимир Путін припустився помилки, обравши невдалий час для проведення голосування з правками до Конституції

Таку думку озвучив астролог Влад Росс в інтерв'ю "Главреду".

За його словами, ініціативу російського лідера народ не підтримає, але все викрутять так, що 70% росіян віддадуть свої голоси "за". Астролог впевнений, що такий навіть такий маневр не дозволить Володимиру Путіну протриматися на своїй посаді.

"Після того, як режим Путіна впаде, ці поправки будуть забраковані і скасовані Конституційним судом РФ. Тиждень голосування 25 червня-1 липня відбувається на ретроградному Меркурії, до того ж ще й згорілому в аурі Сонця. Тому результати цього референдуму будуть не більш ніж "фількіною грамотою", яка скоро зникне. Це – порожній дзвін, марні зусилля, які не будуть мати довгострокових наслідків", – вважає астролог.

Більш того, фахівець упевнений, що 2021 рік стане останнім для Путіна.

"Довічним правлінням Путіну точно не вдасться насолодитися, оскільки бажаний для нього результат референдуму згорить дуже швидко через невдалу дату референдуму", – пояснив астролог.

Крім того, період для проведення референдуму був обраний неправильний і в підсумку "його результати підуть нанівець і просто перетворяться в прах", упевнений фахівець.

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За словами журналіста Юліана Ріпці, близько 200 тисяч українців на окупованих територіях незаконно отримали російські паспорти, тим самим отримавши право голосу на референдумі щодо конституційних поправок, який повинен пройти в Росії вже 1 липня.

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