"Кримський" депутат Михайло Шеремет відреагував на слова командувача ВМС Олексія Неїжпапи про підготовку ЗСУ до масштабного нападу РФ

Як повідомляє Politeka.net, депутат РФ перейшов до погроз про потоплення українського флоту:

"Росія не боїться українського москитного флоту, переживаємо тільки, що їхні кораблі, враховуючи технічний стан, можуть під час виходу затонути, а потім скажуть, що це Росія потопила. Росія готова в будь-який момент будь-якому агресорові дати гідну відсіч і показати йому своє місце. У разі агресії ворог буде знищений", – спробував пригрозити Україні депутат, передають РИА Новости.

Також, ще один одіозний російський депутат В'ячеслав Ніконов публічно відреагував на заяву командувача ВМС ЗСУ.

"Або Україна готова ризикнути флотом (який при повномасштабної конфронтації може бути потоплений в хвилини), щоб спровокувати війну. Або в командуванні українських збройних сил сидять люди, які не проходять медкомісію на предмет голови. І те, і інше небезпечно", – зазначив російський політик.

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Про це сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.

За його словами, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частина з них відправлять в Азовське море.

“Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували. Це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі, зокрема як поетапно розвивати ВМС України”, – підкреслив він.

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