"Кримський" депутат Михайло Шеремет відреагував на слова командувача ВМС Олексія Неїжпапи про підготовку ЗСУ до масштабного нападу РФ
Як повідомляє Politeka.net, депутат РФ перейшов до погроз про потоплення українського флоту:
"Росія не боїться українського москитного флоту, переживаємо тільки, що їхні кораблі, враховуючи технічний стан, можуть під час виходу затонути, а потім скажуть, що це Росія потопила. Росія готова в будь-який момент будь-якому агресорові дати гідну відсіч і показати йому своє місце. У разі агресії ворог буде знищений", – спробував пригрозити Україні депутат, передають РИА Новости.
Також, ще один одіозний російський депутат В'ячеслав Ніконов публічно відреагував на заяву командувача ВМС ЗСУ.
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"Або Україна готова ризикнути флотом (який при повномасштабної конфронтації може бути потоплений в хвилини), щоб спровокувати війну. Або в командуванні українських збройних сил сидять люди, які не проходять медкомісію на предмет голови. І те, і інше небезпечно", – зазначив російський політик.
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Про це сказав командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа.
За його словами, цього року український флот поповниться 16 катерами типу Mark VI. Частина з них відправлять в Азовське море.
“Штати їх планували тільки для себе і, крім як Україні, їх ще нікому навіть не пропонували. Це сталося тому, що ми розробили стратегію і поставили цілі, зокрема як поетапно розвивати ВМС України”, – підкреслив він.
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