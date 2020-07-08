У мережі знову заговорили про роман президента Білорусі Олександра Лукашенка з юною моделлю та власницею титулу «Міс Білорусь»
Телеграм-канал «НеМалахов» з посиланням на анонімне джерело стверджує, що у 65-річного президента Білорусі «серйозні стосунки» з 23-річною манекенницею Марією Василевич. Втім, чутки про їх роман з'являлися і раніше.
Певно, їх причиною стали постійні спільні виходи «пари» в світ.
«Василевич присутня на всіх офіційних заходах, їздить з президентом у відрядження і танцює з ним вальс на новорічному балу в Мінську», - йдеться в публікації.
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При цьому джерело стверджує, що це не перший роман Лукашенка з великою різницею у віці: до цього у нього нібито були стосунки з моделлю Дариною Шманай, співачкою Іриною Дорофєєвої та іншими.
Відомо, що зараз Василевич не тільки займається модельною кар'єрою, але і намагається брати участь в політичному житті країни: дівчина вже стала депутатом білоруського парламенту. Джерело зазначає, що всіх своїх попередніх фавориток Лукашенко також влаштовував на держслужбу і нагороджував орденами.
Відзначимо, що в 2018 Василевич стала переможницею конкурсу «Міс Білорусь». Крім того, дівчина стала володаркою титулу «Міс світу Європа» і увійшла у фінальну п'ятірку учасниць на конкурс «Міс світу». Від Лукашенка вона отримала премію «За духовне відродження» за внесок у розвиток міжнародного культурного співробітництва та активну благодійну діяльність.
Дівчина активно веде свій instagram, публікуючи в ньому нові фото.
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