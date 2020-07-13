В окупованому Донецьку 12 липня пройшов випуск 57 "курсантів Донецького вищого загальновійськового командного училища", які незабаром поповнять ряди "ДНР/ЛНР"
Про це повідомив в Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"Сподіваюся, що кожного з цих 57 зрадників і так званих "випускників-лейтенантів" ДонВОКУ в прицілі побачать мої побратими", – написав офіцер.
На випуску був присутній лідер "ДНР" Денис Пушилин і окупант Едуард Бассурин - під час церемонії вручення "дипломів" випускники стали на коліна перед окупантами.
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Раніше ми писали, що 94-річний ветеран Другої світової війни відмовився зняти українські нагороди, коли до нього прийшли російські окупанти.
Випадок стався в окупованому Алчевську Луганської області.
Напередодні 9 травня до Івана Рікотті навідалися "мер" міста Наталія Пяткова і співробітники місцевих ЗМІ. Останні хотіли сфотографувати ветерана з усіма нагородами.
Він погодився і надів всі свої ордени, в тому числі і отримані в період з 1991 по 2014 роки, тобто - українські нагороди.
"Журналісти" "ЛНР" попросили їх зняти, на що ветеран відповів категоричною відмовою. Тоді з таким же проханням до нього і звернулася Наталія Пяткова, натякнувши, що відмова може коштувати ветерану продуктового набору - подарунок від місцевої влади" до 75-річчя перемоги над фашизмом, але ветеран не повівся на цей підкуп з боку окупантів.
В результаті було оприлюднено фото з українськими нагородами, та ще й - на передньому плані.
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