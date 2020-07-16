У мережі показали, як затримували протестувальників у Москві

Поліція РФ розповіла про затримання понад 130 учасників неузгодженої акції опозиції, яка пройшла вчора в центрі Москви

"Співробітниками поліції спільно з співробітниками Росгвардії порушення громадського порядку в центрі Москви було припинено. У територіальні відділи поліції для розгляду доставлено 132 людини", – розповіли "Інтерфаксу" в МВС Москви.

В даний моммент вирішується питання про притягнення до відповідальності затриманих, встановленої законом.

"Громадяни звернулися в уряд міста Москви із заявкою на проведення масового заходу де на підставі указу мера Москви від 5 березня 2020 року їм було відмовлено. Незважаючи на це група активістів влаштувала несанкціонований захід, в ході якого було організовано ходу по Страсному бульвару з подальшим перекриттям проїзної і створенням перешкод у дорожньому русі", – заявили в поліції.

Нагадаємо, що в Санкт-Петербурзі та Москві пройшли акції протесту проти обнулення строків президента Путіна

Влада акцію не погодила, організатори провели її у форматі збору підписів за обнулення підсумків голосування.

В акції взяли участь близько 500 осіб. У пікеті ніхто не стояв, гасла майже не вигукували, тільки деякі кричали "Путін, йди".

Присутні підписали позов. Також аналогічна акція пройшла в Санкт-Петербурзі. На Невському проспекті своєї черги поставити підпис чекали близько тисячі чоловік.

Нагадаємо, що в Хабаровському краї місцеві жителі виступили проти арешту звинуваченого в організації вбивств губернатора Сергія Фургала

Як повідомляє місцевий штаб опозиціонера Олексія Навального, 14 липня після закінчення робочого дня люди зібралися біля будівлі уряду регіону з вимогою звільнення Фургала з московського СІЗО.

Також вони вимагають відставки президента РФ Володимира Путіна. Після цього мітингувальники рушили колоною по центральній вулиці міста, скандуючи гасла "Свободу!", "Нам не потрібен інший губернатор" і "Фургал – наш вибір".

Нагадаємо, Путін розлютив росіян витівкою під час карантину, мережа кипить.

Як повідомляла Politeka, Путін оконфузився з новим покаранням для пенсіонерів, кадри облетіли мережу.

Також Politeka писала, що Путін спустив росіян з гірки, нова карикатура порвала мережу.