Президент РФ Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні
Як повідомляє Politeka.net, про це російський журналіст Олексій Венедиктов розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.
За словами журналіста, Путін розчарувався у своєму колишньому помічнику Владислава Суркова, який був прихильником "російського світу аж до Одеси".
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Він доповів главі держави, що на Донбасі нібито хочуть приєднатися до Росії, тоді як за даними соцопитувань цю ідею підтримували не більше 50% місцевих жителів.
Як запевняє Олексій Венедиктов, тепер Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні.
"Путін втомився терпіти. Він став вважати, а якщо я розміняю Донецьк і Луганськ на зняття санкцій. Тут прийшов Макрон, такий слабкий хлопчина, Трампом відманіпулюємо. А Меркель вигідно - "Північний потік". Та хрін з ним, з Донецьком і Луганськом!" - зазначив головний редактор.
Після цього, вважає Венедиктов, Сурков став непотрібним в Кремлі, і його замінили на Дмитра Козака:
"Людина, яка придумала цю політику, виявилась непридатною. Його ідеологія перестала бути затребуваною на цьому етапі. Козак, який досить успішно вів переговори щодо Придністров'я, націлений на результат, а не ідеологію. Йому поставлена якась задача", - зазначив Венедиктов.
Раніше ми писали, що в РФ продовжує нарощувати сили на території анексованого Криму, поставляючи озброєння, боєприпаси, інші вантажі і техніку
Так, в анексованому Криму на об'їзній в Сімферополі і на ділянці траси "Таврида" пройшла колона військової техніки не менше 40 одиниць машин.
Як стало відомо, рухалася військова техніка в бік Сімферополя. У самому місті були помічені військові регулювальники.
Наголошується, що основна частина техніки – військові вантажівки з відкритим кузовом. На кабінах більшості з них нанесені позначення про перевезення небезпечних вантажів і напис "тосол отрута". Номерні знаки всіх машин свідчили про прибуття з одного регіону.
Крім вантажівок, в колоні рухалися чотири бронетранспортери з великою кількістю різноманітних вантажів на броні. Ще один БТР пересувався на буксирі.
Нагадаємо, Херсон звернувся із закликом до Зеленському через подачі води в Крим.
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