Президент РФ Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні

Як повідомляє Politeka.net, про це російський журналіст Олексій Венедиктов розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

За словами журналіста, Путін розчарувався у своєму колишньому помічнику Владислава Суркова, який був прихильником "російського світу аж до Одеси".

Він доповів главі держави, що на Донбасі нібито хочуть приєднатися до Росії, тоді як за даними соцопитувань цю ідею підтримували не більше 50% місцевих жителів.

Як запевняє Олексій Венедиктов, тепер Володимир Путін зрозумів, що незаконні республіки йому більше не потрібні.

"Путін втомився терпіти. Він став вважати, а якщо я розміняю Донецьк і Луганськ на зняття санкцій. Тут прийшов Макрон, такий слабкий хлопчина, Трампом відманіпулюємо. А Меркель вигідно - "Північний потік". Та хрін з ним, з Донецьком і Луганськом!" - зазначив головний редактор.

Після цього, вважає Венедиктов, Сурков став непотрібним в Кремлі, і його замінили на Дмитра Козака:

"Людина, яка придумала цю політику, виявилась непридатною. Його ідеологія перестала бути затребуваною на цьому етапі. Козак, який досить успішно вів переговори щодо Придністров'я, націлений на результат, а не ідеологію. Йому поставлена якась задача", - зазначив Венедиктов.

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Так, в анексованому Криму на об'їзній в Сімферополі і на ділянці траси "Таврида" пройшла колона військової техніки не менше 40 одиниць машин.

Як стало відомо, рухалася військова техніка в бік Сімферополя. У самому місті були помічені військові регулювальники.

Наголошується, що основна частина техніки – військові вантажівки з відкритим кузовом. На кабінах більшості з них нанесені позначення про перевезення небезпечних вантажів і напис "тосол отрута". Номерні знаки всіх машин свідчили про прибуття з одного регіону.

Крім вантажівок, в колоні рухалися чотири бронетранспортери з великою кількістю різноманітних вантажів на броні. Ще один БТР пересувався на буксирі.

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