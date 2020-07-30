Публіцист Олександр Невзоров розповів про плачевне майбутнє Росії

Він заявив, що Росія платить за анексію Криму тим, що вона ізольована від цивілізаційних процесів у світі. За його словами, якщо Росія зміниться, вона втратить сенс свого існування і розпадеться.

Таку заяву він зробив в 2016 році, передає портал Главред.

Крім того, він додав, що президент РФ Володимир Путін впевнено веде Росію до загибелі.

Публіцист додав, що йому цікаво, як у світі будуть розправлятися з РФ, адже поки з цим найкраще справляється сама Росія.

"Хоча зараз, на мій погляд, краще всього з Росією розправляється Кремль. Справа в тому, що ніхто, крім сьогоднішнього Кремля, не може вести Росію до загибелі так красиво, так впевнено і так артистично, як це робить Путін. Справа в тому, що якщо Росія зміниться, вона повністю втратить сенс свого існування і розпадеться. Якщо вона не зміниться, то вона теж розпадеться, тому що це жахливий освіта нікому в світі, загалом, не потрібно", — підсумував Невзоров.

Також раніше повідомлялося, що російський публіцист Олександр Невзоров розповів про плани Кремля на Донбас.

За його словами, Донбас довели до такого жахливого стану, що навіть якщо його будуть пропонувати якійсь країні в подарунок, вона відмовиться. Публіцист вважає, що якби хто-небудь дав президенту Росії Володимиру Путіну чарівну паличку, за допомогою якої можна було б повернути донбаську ситуацію назад, то він би нею скористався.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.