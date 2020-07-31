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Мама трьох дітей дізналася про вагітність своєї 17-річної доньки і здивувала реакцією

Ніколь Хеннесі розповідає, що коли вона побачила упаковку від тесту на вагітність, то відразу зрозуміла, що він належить її доньці, пише Buzzfeed News.

"Анджеліна потребує мене, тому я не буду реагувати. Я запитала її, чи потрібно її обійняти. Я обняла її так сильно, як могла і сказала, що допоможу розібратися з цією ситуацією", – розповідає вона.

Коли тест підтвердив вагітність, Ніколь багато говорила зі своїми друзями, батьками і плакала.

"Я була налякана, але якщо я так себе відчуваю, то що відчуває моя дочка? Ця ситуація не про мене і мої почуття.

Моя дочка потребувала той момент, щоб я була людиною, на яку вона може покластися", – каже Хеннесі.

Ніколь вирішила допомогти Анджеліні прийняти інформоване рішення:

"Моя робота інформувати її. Надати їй факти, щоб вона сама вирішила, як їй далі бути", - заявила Ніколь.

Завдяки діям мами дівчина прийняла рішення залишити дитину.

"Я дала собі трохи часу на роздуми і вирішила залишити дитину, враховуючи те, що моя сім'я дуже підтримує мене, особливо моя мама", – каже Анджеліна.

Раніше ми писали, що жінка в роках зіткнулася з нерозумінням родичівчерез своє бажання відправиться в подорож.



"Моя знайома Олена розповіла про те, що її мама на старості років вирішила кинути свою нудне життя, здала 3-кімнатну квартиру, а сама поїхала подорожувати. Зараз в Абхазії живе, але скоро збирається до Туреччини, а потім до Болгарії", - почала свою розповідь жінка.

За її словами, тоді мати її знайомої зіткнулася з нерозумінням з боку затя.

"У такому віці вже можна подорожувати. Нема чого їздити і сім'ю нашу ганьбити", - говорив він.

Такої думки дотримувалася і свекруха:

"В такому віці потрібно не про себе думати, а про дітей і внуків. Петро кожен день мені про це говорить. Йому кредит за машину треба платити, а мати замість того, щоб допомогти моря поїхала", - обурювалася вона.

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