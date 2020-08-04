Військовослужбовці Білорусі передислокуються до кордону з Росією

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає "Діалог".

За даними видання, регулярна армія Білорусі останнім часом проявляє активність.

Місцеві жителі стверджують, що величезна кількість військової техніки і солдатів армії Білорусі передислоковується до кордонів з Росією.

У ЗМІ припускають, що така активність в республіці може бути пов'язана з затриманням 33 росіян-найманців з ПВК "Вагнер". Влада Білорусі бояться вторгнення через кордон великої кількості російських провокаторів.

Нагадаємо, в Білорусі заявили про затримання 33 бойовиків під Мінськом.

Як передають білоруські ЗМІ, в місцевих правоохоронних органах розповіли, що ними була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків.

Зазначимо, що політолог Андрій Піонтковський вважає, що метою бойовиків російської ПВК «Вагнер» був Олександр Лукашенко.

Політолог переконаний, що російське керівництво поставило завдання найманцям ліквідувати лідера Республіки Білорусь, так як він завзято пручається поглинання Білорусі Росією.

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