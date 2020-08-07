Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий був прихистити Віктора Януковича під час Революції Гідності, він зідзвонювався з президентом втікачем і підтримав його

Про це Лукашенко розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я його підтримував під час Майдану, відверто вам кажу, тому що я не хотів, щоб революція ця відбулася. Я йому розписав все, що буде", - сказав президент Білорусі.

Лукашенко також пробачив Януковича за інцидент з візитом до Чорнобиля, коли тодішній український президент не пустив білоруса в Україну.

"Я йому пробачив все. Коли він мене запросив до Чорнобиля на нараду, а потім Захід на нього натиснув... Ну що там Лукашенко... він відмовився приймати мене в Україні, а коли я сказав, що не потребую ні в яких дозволах, щоб прилетіти до себе додому в Україну і наказав поставити літак для зльоту, він закрив проліт для мого літака. Я йому все пробачив", - сказав він.

Нагадаємо, в 2011 році Лукашенко не приїхав в Україну на 25-річчя Чорнобильської катастрофи. Тоді це пояснили нібито образою на Януковича, через який Лукашенко не зміг потрапити на конференцію Євросоюзу в Києві 19 квітня.

"Я Януковичу все пробачив. Ми з ним кілька разів зідзвонювалися, особливо, коли у нього син загинув. Ну, всяке буває в житті... Людина допустила слабину. Не можна бути злопам'ятним. Тому не скажу, що у нас сьогодні погані відносини", - додав Лукашенко.

Олександр Лукашенко каже, що готовий був прихистити Януковича в 2014-му році.

"Звичайно (прихистив би. - Ред.)... Янукович, звичайно, винен. Допустив і Політику проводив таку ... але так не можна", - сказав президент.

При цьому Лукашенко стверджує, що не став би бігти з країни.

"У мене немає грошей, щоб бігти в Москву і там жити, як Янукович... мене можуть і застрелити... Це моя земля. І я не побіжу. І люди повинні знати, що я не побіжу", - заявив він.

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