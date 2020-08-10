В ході масштабних протестів в Білорусі, в яких беруть участь тисячі осіб, на бік активістів почали переходити бійці ОМОНу
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал Mash.
«Пішли повідомлення, що в деяких містах країни ОМОН опускає щити або взагалі переходить на бік людей. Поки така інфа про місто Ліда і Жодіно», — йдеться в повідомленні.
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Водночас у Мінську бійці ОМОНу вирішили навпаки - пішли натовпом на активістів. Люди скандували, вийшовши на проїжджу частину. Осторонь Немиги, стверджують журналісти, силовики вже застосували проти людей гумові кулі.
До цього ми розповідали, що в Білорусі посилилися масштабні протести, які спалахнули відразу після закриття дільниць для голосування
Так, силовики в повному обмундируванні терміново висунулися в бік Палацу Спорту, де зібралася велика кількість протестувальників. Частину протестувальників відсікли до Немиги.
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